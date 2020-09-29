جامعة القاهرة تدرب أعضاء هيئة التدريس على استخدام الشاشات التفاعلية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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في إطار خطة جامعة القاهرة الاستراتيجية للتحول الرقمي؛ وبناء على تعليمات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، تقوم كليات الجامعة ومعاهدها حاليًا بتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام الشاشات الذكية التفاعلية وتوظيفها في تدريس المقررات الدراسية بشكل تفاعلي مع امكانية البث الحي، وذلك تمهيدًا لبدء العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، أعلن عن تركيب 118 شاشة ذكية كمرحلة أولى في 4 كليات وهي التخطيط الإقليمي والعمراني، والإقتصاد والعلوم السياسية، والصيدلة، والدراسات العليا للتربية، بالإضافة إلى استديوهات مركز التعليم المدمج لتفعيل خطة الجامعة للتعليم الإلكتروني، موضحًا أن هذه الشاشات تشمل تطبيقات تعليمية يمكن من خلالها إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي أو التعديل على المحتوى التعليمي بشكل يعزز التفاعل الطلابي بهدف تطوير العملية التعليمية.
جامعة القاهرة تدرب أعضاء هيئة التدريس على استخدام الشاشات التفاعلية
جامعة القاهرة تدرب أعضاء هيئة التدريس على استخدام الشاشات التفاعلية
جامعة القاهرة تدرب أعضاء هيئة التدريس على استخدام الشاشات التفاعلية
جامعة القاهرة تدرب أعضاء هيئة التدريس على استخدام الشاشات التفاعلية

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