تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2020.. استمرار التسجيل إلكترونيا حتي الخميس المقبل

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:18 ص
تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2020
تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2020
Advertisements

تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2020.. استمرار التسجيل إلكترونيا حتي الخميس المقبل

انطلق اليوم أولي أيام تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق وكذلك أمام الطلاب المرشحين خلال المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب تقليل الاغتراب حتى يوم يوم الخميس الموافق 1/10/2020 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت

شروط وقواعد تقليل الاغتراب
- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجرت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة
- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في نفس التخصص أو تخصص آخر غير مناظر.

- ويشترط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط.

تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2020.. استمرار التسجيل إلكترونيا حتي الخميس المقبل

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2020 تقليل الاغتراب 2020 تقليل الاغتراب التحويل الإلكترونى

أخبار تهمك

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. احتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية وسقوط قتلى

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع مالانجو

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يتخلص من 5 لاعبين في 5 أكتوبر

منذ ثلث ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تعرف على أبرز المرشحين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع سباليتي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة مطلوب في الدوري البرتغالي

منذ حوالي 3 ساعات

يورجن كلوب يفتح النار على كين

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أرتيتا: ننتظر مستوى ليفربول

منذ ساعة و 14 دقيقة

أحمد حسن: بيراميدز يخطط لضم نجمي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد تقليل الاغتراب لطلاب الجامعات

بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية| التفاصيل الكاملة حول تقليل الاغتراب

التعليم العالي: غدًا فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

23 ألف طالب سجلوا في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

51 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

"التعليم العالي": 85 ألف طالب سجلوا في تقليل الاغتراب بالتنسيق

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:05 ص

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:31 ص

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

10:40 م

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

07:16 ص

الأهلي يرفض طلب فايلر

08:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟