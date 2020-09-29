



تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2020.. استمرار التسجيل إلكترونيا حتي الخميس المقبل





انطلق اليوم أولي أيام تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق وكذلك أمام الطلاب المرشحين خلال المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية.





ومن المقرر أن يستمر فتح باب تقليل الاغتراب حتى يوم يوم الخميس الموافق 1/10/2020 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت





شروط وقواعد تقليل الاغتراب

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.





- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.





- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.





- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.





- لا توجد تحويلات ورقية.





- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.





- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجرت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).





- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.





التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في نفس التخصص أو تخصص آخر غير مناظر.





- ويشترط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.





- لا توجد تحويلات ورقية.





- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط.



