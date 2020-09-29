خبير عن رسائل الرئيس الاقتصادية للمواطنين: "مش بيسيب أي تفاصيل"

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علق الدكتور علي الإدريسي، نائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على الرسائل الاقتصادية التي وجهها عبدالفتاح السيسي للمواطنين المصريين خلال افتتاح مجمع مسطرد، قائلًا: إن الدولة المصرية مستمرة بكامل قوتها وإرادتها في جدول زمني لتنفيذ مشروعات قومية كثيرة في ظل جائحة فيروس كورونا، التي ما زالت مستمرة، وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.

وأضاف الإدريسي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من مناسبة على أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الذي جعل الدولة المصرية بكامل قوته، في ظل تأثر اقتصادات العديد من الدول بجائحة كورونا.

وتابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن كل المشروعات يمولها المواطنون وهم من يجنون ثمارها أيضًا، كما يؤكد في كل مناسبة على حرصه على توفير حياة كريمة للمواطنين ومواجهة المشكلات والتحديات كافة بمنتهى القوة.

وأشار، إلى أن الإذاعات الموجهة ضد الدولة المصرية تهدف إلى هدم الثقة بين المواطن والدولة المصرية، مستطردًا: "الرئيس السيسي مش بيسيب أي تفاصيل مش واضحة وبيفسر الكلام بالطريقة اللي توصل للمواطنين باختلاف مستويات تعليمهم وثقافتهم".

ولفت الإدريسي، إلى أن الدولة المصرية تتحرك على خطط قصيرة وطويلة الأجل، حيث أن هناك رؤية مصر 2030 وخطوات تنموية تتحرك الدولة بها لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تعمل على توفير استثمارات حكومية وتوفر إلى جانبها فرصا اقتصادية جديدة وتعمل على تهيئة فرص للقطاع الخاص وهو ما يعود على المواطنين من خلال توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج والحفاظ على سعر صرف العملة.



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وشهد الرئس عبد الفتاح السيسي افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.. وفيما يلى أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:



- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.

- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.

- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.

- المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.

- المشروع يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.

- يعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

- المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.

- يعتمد المجمع في مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.

