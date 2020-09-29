طقس الثلاثاء.. حار على القاهرة والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية



القاهرة العظمى 35 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24

مرسى مطروح العظمى 33 والصغرى 23

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25

دمياط العظمى 32 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22

السويس العظمى 36 والصغرى 24

العريش العظمى 32 والصغرى 23

طابا العظمى 35 والصغرى 26

سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 16

شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27

الغردقة العظمى 39 والصغرى 26

الفيوم العظمى 36 والصغرى 24

بني سويف العظمى 37 والصغرى 24

المنيا العظمى 39 والصغرى 24

أسيوط العظمى 41 والصغرى 24



,أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الثلاثاء نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس حارعلى القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.



- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.



طقس الثلاثاء ليلًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية.



- طقس لطيف على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:



- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.



- نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.



وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس حارًا في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية: