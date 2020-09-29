ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:05 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أمل الحلفاوي
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هاجم أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، ادارة التعاقدات بالنادي الأهلي بعد أزمة رمضان صبحي ورينيه فايلر الأخيرة واقترابه من الرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "أن إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أدارت ملف رمضان صبحي بفشل كبير، والدليل على ذلك ابرام بيراميدز الصفقة مع إكمال المبالغ المالية التي دفعها مسئولو التعاقدات في الاعارات لنادي هدرسفيلد".

وأضاف، "إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي فشلت في ملف اخر وهو تجديد تعاقد رينيه فايلر لمدة موسم مع وجود بند يسمح له بالرحيل خلال الفترة من 1 اكتوبر وحتي العاشر من نفس الشهر وقيام السويسري بتفعيل البند بداية من الشهر القادم".



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