كلوب يدافع عن محمد صلاح ضد أرسنال

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:54 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
وكالات
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أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بنجمه محمد صلاح، بعد الأداء الذي قدمه في مباراة "الريدز" وأرسنال أمس الاثنين، في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

 

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد: "لعب محمد صلاح مباراة استثنائية للغاية وكنت أتمنى لو تمكن من التسجيل.. الهدف الثاني الذي سجلناه كان تمريرة عرضية من الظهير الأيمن وقام الظهير الأيسر بوضع الكرة في الشباك، وهو أمر مذهل للغاية، أحب ذلك".

 

وأضاف: "دخل جوتا (صفقة ليفربول الجديدة)، ولعب كرة القدم بشكل طبيعي، وحاول الدفاع بنفس الطريقة التي ندافع بها، لديه 20 بالمئة من المعلومات حول ما نقوم به بالضبط، وكان لديه اليوم (أمس) 60 أو 70 دقيقة لمشاهدة أداء ساديو ماني، ثم دخل الملعب وقدم أداء جيدا بشكل لا يصدق".

 

وأكمل المدرب الألماني: "لقد سجل جوتا هدفا رائعا، وهي مباراة رائعة في ملعب آنفيلد، لن ينسى ذلك أبدا ولن أنساه أبدا.. بداية موفقة".

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محمد صلاح ليفربول وارسنال ليفربول الدوري الانجليزي ارسنال

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