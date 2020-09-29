برشلونة يتخلص من 5 لاعبين في 5 أكتوبر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:28 ص
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن سعي نادي برشلونة للاستغناء عن عدد من نجومه قبل 5 أكتوبر المقبل بسبب الخسائر المادية من بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث سيخسر النادي 30% من إيراداته المعتادة في الموسم الحالي.

 

وأوضحت الصحيفة رونالد كومان واضح بشأن الأسماء التي ينوي الاعتماد عليها في الموسم الحالي والأسماء التي يريد منها مغادرة الفريق إما على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

 

وأشارت إلى أن كومان يفضل إعارة ريكي بوتش أو أن يبقي مع الفريق الثاني لكي يلعب بشكل منتظم، والأمر نفسه ينطبق على كارليس ألينيا ومارتن بريثويت وصامويل أومتيتي ورافينيا وتوديبو.

 

ويعد التخلص من صامويل أومتيتي هو الأكثر صعوبة بسبب معاناته من إصابة في الركبة تجعل الأندية مترددة بشأن التعاقد معه بالإضافة إلى أن راتبه المرتفع مع برشلونة.

 

 

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