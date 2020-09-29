يورجن كلوب يفتح النار على كين

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
كلوب
كلوب
وكالات
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رد يورجن كلوب مدرب ليفربول بشكل عنيف على المحلل التلفزيوني قائد مانشستر يونايتد السابق، روي كين، بعدما انتقد أداء ناديه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفوز 3-1 على آرسنال.

 

فاز ليفربول بمبارياته الثلاث في الدوري هذا الموسم، حيث بدأ مسيرته بالتفوق 4-3 على ليدز يونايتد، ثم تفوق 2-0 على تشيلسي، بينما أشاد كين بقدرة الفريق على الفوز رغم اهتزاز خط الدفاع.

 

وقال كين" "الشيء الغريب أنه عند النظر إلى ليفربول، فإنه لعب بشكل متواضع أمام ليدز، حسناً أجاد أمام تشيلسي، ثم ظهر بشكل متواضع مرة أخرى، لكنه حصد 9 نقاط وهو أعلى رصيد ممكن، لذا هو يدرك أنه يحتاج إلى التطور.. يبدو الفريق قادراً على تحقيق الفوز بمباريات كرة القدم دون أن يكون في أفضل حالاته، وهذا مؤشر للفريق الجيد".

 

أما كلوب فرد على شبكة سكاي سبورتس: "هل صحيح ما سمعت بأن السيد كين قال إننا قدمنا أداءً متواضعاً الليلة؟، أنا أسمعكم بالفعل، هل قال ذلك؟".

 

وبعد أن حاول كين توضيح تعليقه، واصل كلوب كلماته وقال: "أنا أريد أن أسمع ذلك، لست متأكداً إن كنت استمعت بشكل صحيح، ربما كان يتحدث عن مباراة أخرى، عفواً لا يمكن أن تكون هذه المباراة".

 

وأضاف كلوب الذي أسعد مشجعي ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي في الرد على القائد السابق للغريم يونايتد: "هذا وصف لا يصدق لهذه المباراة، لا يوجد أي تواضع على الإطلاق".

 

وتابع: "أليسون أنقذ محاولة، وصنع المنافس محاولتين من الخلف، ولا يمكن تجنب ذلك، يحتاج الفريق إلى حارس مميز في هذه اللقطات، وباستثناء ذلك كان الأداء الذي قدمناه استثنائيا.. بالنسبة للمباراة فلم يكن هناك أي أشياء سيئة، بل الواقع أن ما حدث عكس كلمة متواضع".

 

وبدا أن كين الذي اشتهر بتدخلاته العنيفة كلاعب وبكلماته الحادة كمحلل، لم يسعد برد كلوب وقال: "حساس جداً.. تخيل لو كان خسر".

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