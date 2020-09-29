أرتيتا: ننتظر مستوى ليفربول

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:35 ص
أرتيتا
أرتيتا
الفجر الرياضي
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كشف مايكل أرتيتا مدرب أرسنال بعد الخسارة 1-3 أمام ليفربو عن أن منافسه هو الأفضل في الدوري الإنجليزي على مدار سنوات، لكن نجاحه لم يأت في ليلة واحدة، وأنه لا يزال أمام ناديه الكثير من العمل للوصول إلى مثل هذا المستوى.

 

قال أرتيتا: "نحن في مسيرة مختلفة عن ليفربول، يلعبون معاً منذ 5 أعوام، ولم يكن بوسع الفريق أن يفعل ما فعله اليوم منذ عامين أو ثلاثة أعوام بكل تأكيد".

 

وأضاف: "عمل المنافس كثيراً بشكل مميز، وأمتلك الكثير من الثقة في أسلوب لعبه، وأبرم تعاقدات رائعة، وتطور أداء اللاعبين الموجودين، هذا ما نحاول فعله".

 

وتابع: "حدد المعيار، ومن المرجح أن يكون هذا أعلى مستوى لفريق في الدوري الممتاز منذ سنوات عديدة، هذا ما يجب أن نحاول فعله، وبكل تأكيد لا يزال الطريق طويلاً للوصول إلى هذا المستوى".

 

ويلعب أرسنال مع ليفربول للمرة الثانية في أسبوع واحد، عندما يلتقي الفريقان في كأس رابطة الأندية المحترفة، الخميس المقبل.

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