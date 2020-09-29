ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب انتهاء الجولة الثانية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:31 ص
رونالدو
رونالدو
حسام مجدي
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يسيطر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 3 أهداف حتى الآن بعد مرور جولتين فقط من مسابقة الدوري لموسم 2020/2021.

انتهت أمس الإثنين 29 سبتمبر منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 بأخر مباراة في الجولة بين نادي بولونيا ونظيره نادي بارما.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز:

1– كريستيانو رونالدو – 3 أهداف
2 – جايتانو كاستروفيلي – هدفين
3 – أندريا بيلوتي – هدفين
4 – زلاتان إبراهيموفيتش – هدفين
5 – درايز ميرتنز – هدفين
6 – هيرفينج لوزانو – هدفين
7 – جوردان فيرتو – هدفين
8 – لوكا كالديرولا – هدفين
9 – لاوتارو مارتينيز – هدف
10 – فيديريكو كييزا – هدف



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