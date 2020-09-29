بعد المشاهدات القياسية لأغنية "Dynamite".. فريق BTS يحضر مفاجأة للجمهور

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
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أعلن الفريق الكورى الشهير BTS أنه يستعد لإطلاق ألبومه الغنائى وهو الخبر الذى أسعد الملايين من محبى وعشاق الفريق وذلك بعد النجاح الضخم لأغنية Dynamite التي أطلقها الفريق مؤخرًا.

وكشف فريق BTS أن الألبوم سيحمل عنوان " BE " و من المقرر أن يتم إطلاقه فى 20 نوفمبر المقبل.

بذلك سيكون ألبوم " BE " هو الألبوم الثانى الذى يطلقه الفريق خلال عام 2020 ، حيث أطلق BTS  فى شهر فبراير الماضى ألبوم " Map of the Soul: 7 " .

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