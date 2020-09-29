موعد عرض مسلسل "حكايات بنات 5"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:29 ص
بوابة الفجر
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يعرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس على قناة ON الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

كما يعرض الساعة 1 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 فجرًا، والساعة 3 عصرًَا.


مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

يرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الأربعة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.

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