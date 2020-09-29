نجل محمد عبده يغني في عمل وطني

يطل عبدالرحمن، نجل فنان العرب محمد عبده، بأغنية وطنية، بعنوان "لك الأمين" بمشاركة الفنان الجديد على الساحة الغنائية "شاكر"، ومن كلمات منى التميمي وألحان عبدالقادر أحمد.





ويأتي ذلك بعد أن أذهل عبدالرحمن الجميع بخطوته الغنائية الأو لى، حيث طرح عبر شركة خاصة إعلاناً لأغنيةٍ، سيطلقها قريباً في موقع يوتيوب.



