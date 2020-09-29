موعد مباراة كريستال بالاس ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره كريستال بالاس، مساء السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان تشيلسي قد تعادل في اللقاء الماضي أمام وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف لكل منهما، وسقط كريستال بالاس أمام إيفرتون بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة ظهر السبت المقبل، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز السادس برصيد 6 نقاط.

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