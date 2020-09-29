"أقارب لكن عقارب".. أبرز قصص زنا المحارم.. أب ينجب من ابنته و"خالة" تعاشر نجل شقيقتها

"الهوس الجنسي.. ظروف مادية.. مخدرات".. محطات كثيرة يصل إليها بعض الأشخاص، حيث تقودهم لارتكاب جرائم في حق أسرهم أولًا ثم المجتمع، خاصة عندما بدأت تتنشر في الآونة الأخيرة جملة تتكون من كلمتين، ولكن في جوهرها قاسية المعنى، وهي "زنا المحارم"، وعند التأمل فيها نجد أنها نتيجة لكثير من المحطات التي يمر بها الإنسان، ومنها ظروف مادية ومجتمعية، وأخرى هوس جنسي، وأخرى نتيجة البطالة واللجوء لتعاطي المخدرات، وكل تلك المحطات قادتهم لنهاية مأسوية واحدة، ليتحولوا في النهاية إلى "عقارب"، كما يقول المثل المصري المعروف: "قرايب لكن عقارب".



استيقظ المجتمع مؤخرا على جريمة كبرى، "زنا المحارم" وتنوعت ما بين تراضي الطرفين وعدم التراضي، ولكن كلاهما نتيجتهما قاسية، إما أن تنجب الضحية من أبيها أو أخيها، أو أن تصاب أسرة كاملة باللعنة من ذويهم وتؤدي للقتل أو الانتحار.



وشهدت محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الشهور الماضية، بعض جرائم زنا المحارم، وتستعرض "الفجر" نماذج منها خلال السطور التالية:



أب يعاشر ابنته ويحمل منها

في مركز الصف، بجنوب محافظة الجيزة، كان لجريمة "زنا المحارم" نصيب، حيث تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة الصف، من شاب ثلاثيني العمر، وشقيقته يفيدان باعتداء والدها عليها ومعاشرتها جنسيا عنوة عنه، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث شرق الجيزة، إلى مسكن الأب وتمكنت من القبض عليه واقتياده إلى ديوان المركز.



اعترافات المتهم

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، أن المتهم مزارع وعاشر ابنته المطلقة (٢٧ عاما) والتي تعيش معه بالمنزل بعد طلاقها، لافتا إلى أن الشيطان أغواه، أثناء إقامتها مهم.



