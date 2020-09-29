تعرف على أبرز المرشحين لخلافة فايلر في الأهلي

مازالت إدارة النادى الأهلى، تعكف عن البحث ودراسة عدد من السير الذاتية المعروضة على النادى لاختيار مدير فنى جديد خلفا للسويسرى رينيه فايلر.





وكان فايلر اقترب من إعلان رحيله رسميا عن قيادة الفريق بعدما رفض كل العروض التى وضعها محمود الخطيب رئيس النادى أمامه للاستمرار على القيادة الفنية للأحمر حتى نهاية مشوار الفريق بدورى أبطال إفريقيا.





وقال مصدر خاص داخل القلعة الحمراء: أن الأهلى تلقى 3 سير ذاتية لمدرب أجانب، ويعكف الخطيب بالتنسيق مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح، لدراستها لاختيار الأفضل لخلافة فايلر.





ودخل الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير الفنى السابق للوصل الإماراتى في المفاوضات بشكل كبير ويعد أحد أبرز المرشحين لخلافة السويسري خلال المرحلة المقبلة.





وأشارت مصادر داخل الأهلي أن لجنة التخطيط اقترحت تعيين محمد يوسف على رأس الجهاز الفنى فى حالة عدم التعاقد مع مدرب أجنبى قبل مواجهة الوداد المغربى في نصف نهائى دورى الأبطال