الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع مالانجو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الزمالك حسم موقفه بشكل رسمي من التعاقد مع الكونغولي بن مالانجو نجم الرجاء المغربي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقرر مجلس إدارة الزمالك رفض فكرة التعاقد مع بن مالانجو بعد ترشيحه من جانب أحد وكلاء اللاعبين.

ويرى مسئولو الزمالك أن النجم الكونغولي لا يتناسب مع طريقة لعب الفريق بالإضافة إلى الأزمات بين مازيمبي وفريقه الحالي الرجاء المغربي لأسباب مادية ليستقر مجلس إدارة القلعة البيضاء على صرف النظر عن الصفقة.

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