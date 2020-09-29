الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع سباليتي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:45 ص
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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كشف مصدر في لجنة التخطيط بالنادى الأهلى موقف إدارة الأخمر من التعاقد مع الإيطالى سباليتى لخلافة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، حال رحيله عن تدريب الفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: لم يحدث من قريب او بعيد مفاوضات مع سباليتى، مؤكدًا من الصعب توفير قيمة عقد المدرب الإيطالي لذلك لم نفكر فيه، وارتباطه بالانتقال لتدريب الأهلى ليس له أى أساس من الصحة".

وأضاف: "وضعنا عدد من الأسماء الكبيرة في حالة رحيل فايلر والأمور تسير بشكل جيد ونفاضل بين الأفضل بينهم.

يذكر أن مجلس إدارة النادى الأهلى، أعلن حسم مصير السويسرى رينيه فايلر مع الفريق الخميس المقبل.

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