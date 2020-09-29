الكشف عن مدة غياب كروس مع ريال مدريد للإصابة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:29 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعلن ريال مدريد الإسباني عن تفاصيل إصابة نجم الفريق الألماني توني كروس نجم خط وسط الملكي والتي تعرض لها أثناء مواجهة ريال بيتيس في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وأفاد الملكي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت بأن كروس خضع للفحوصات الطبية والتي أثبتت أنه يعاني من إصابة عضلية في الألوية اليسرى الوسطى.

وأوضح البيان أن الملكي يترقب تطورات إصابة كروس وسيستمر في تقييم حالة النجم الألماني في الأيام المقبلة دون الكشف عن مدة غيابه.

وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة كوبي الإسبانية أن كروس سيغيب عن مباريات ريال مدريد لفترة تترواح ما بين 10 أيام إلى 15 يوم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يفتقد الملكي خدمات كروس في مواجهتي بلد الوليد وليفانتي بالإضافة إلى احتمالية غيابه عن المشاركة رفقة منتخب بلاده ألمانيا أمام تركيا في مباراة ودية وأمام أوكرانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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