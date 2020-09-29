أحمد حسن: بيراميدز يخطط لضم نجمي الأهلي والزمالك

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق، عن نية مسؤولي بيراميدز في التعاقد مع التونسي علي معلول، نجم الأهلي.

وقال حسن في تصريحات إذاعية عبر راديو مصر: "بيراميدز كان يبحث في الفترة الماضية عن شرط جزائي في عقد علي معلول من أجل ضمه، وهناك رغبة قوية في الحصول على خدماته من الأهلي، برقم مادي كبير، بعد جس نبض اللاعب".

وأضاف حسن: "بيراميدز يخطط أيضا للحصول على خدمات مصطفى محمد من الزمالك، خاصة بعد رغبة الأبيض في ضم بعض العناصر من الفريق السماوي".

وتابع لاعب الأهلي والزمالك السابق: "الزمالك اقترب بشكل كبير من الحصول على خدمات المهاجم السوري عمر خربين، رغم نفي النادي".

وأتم الصقر: "الأهلي ايضا أصبح قريبا بشكل كبير من حسم صفقة الجزائري يوسف البلايلي، واللاعب سوف يكون إضافة قوية للنادي".


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