محاولة أخيرة من برشلونة لضم جارسيا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:29 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن برشلونة الإسباني يستعد لاتخاذ خطوة جديدة ومحاولة أخيرة من أجل التعاقد مع إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت شبكة ESPN العالمية بأن اسم جارسيا ارتبط بالانتقال إلى برشلونة في الفترة الأخيرة بعد أن أبلغ مسئولي مانشستر سيتي برغبته في الرحيل والعودة إلى النادي الكتالوني وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2021.

وأكدت الشبكة العالمية أن مسئولي برشلونة قدموا منذ أيام العرض الأول وتبلغ قيمته 10 ملايين يورو مقسمة على 8 ملايين يورو بالإضافة إلى مليونين كمكافآت لكن النادي الإنجليزي رفض العرض على الفور وطلب الحصول على 30 مليون يورو.

وأفادت الشبكة العالمية بأنّ برشلونة لم يكن مستعدًا في الفترة الماضية لعرض هذا المبلغ لذلك توقفت المفاوضات مع مانشستر سيتي خاصة وأن النجم الإسباني من الممكن أن ينتقل له في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بدون أي مقابل.

وألمحت الشبكة العالمية أنّ هذا ما وصل إليه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الحالي من خلال تواصله مع والد النجم الإسباني الشاب الذي أبلغه بأنه يستطيع الاستمرار مع مانشستر سيتي هذا الموسم والعودة مجانًا إلى صفوف البلوجرانا في يوليو 2021.

وأوضحت الشبكة العالمية أن برشلونة يرغب في التعاقد مع جارسيا في الصيف الحالي لتجديد الدماء بالفريق ويحاول إفساح الطريق من أجله للمشاركة بالمباريات من خلال البحث عن التخلص من صامويل أومتيتي وجان كلير توديبو.

ونوهت الشبكة العالمية أن مسئولي برشلونة سينتظرون حتى نهاية الميركاتو الصيفي لأنه يثق في أن مانشستر سيتي سيخفض مطالبه المادية لبيع جارسيا والتقدم بعرض جديد خاصة بعد حسم صفقة روبن دياز نجم دفاع بنفيكا مقابل 71 مليون يورو.

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