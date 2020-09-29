الصراع يشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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انتهت الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وشهدت عدد من المباريات المثيرة كان أخرها فوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف واشتعل صراع صدارة هدافي البريمرليج بين نجوم الدوري.

حيث واصل لاعب إيفرتون دومينيك كالفيرت لوين، صدارته لقائمة هدافي الموسم الحالي بالمناصفة مع فاردي مهاجم ليستر سيتي بعد انتهاء الجولة الثالثة.

وتمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدف في الجولة ذاتها أمام آرسنال، بينما غاب المصري محمد صلاح عن التهديف في اللقاء نفسه، الذي شهد تسجيل هدف من ألكسندر لاكازيت نجم الأرسنال.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثالثة
ويتصدر جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون، ولكل منهما 5 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 4 أهداف.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 3 أهداف.

نيل موباي، برايتون، 3 أهداف.

داني إنجز، ساوثهامبتون، 3 أهداف.

ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 3 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 3 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 3 أهداف.

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