صراع الوصافة يشتغل.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

يشتعل صراع الوصافة في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي بين 3 أندية الزمالك، بيراميدز، والمقاولون العرب، وذلك بعد حسم فريق الأهلي لقب البطولة المحلية بشكل رسمي للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي.





ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري هذا الموسم برصيد 61 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بسبب انسحابه من لقاء القمة بالدور الأول، بينما يتواجد بيراميدز بالمرتبة الثالثة برصيد 54 نقطة، بينما يحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 49 نقطة.





ويلتقي بيراميدز مع الاتحاد السكندري، والمقاولون مع نادي مصر غدا في الجولة 30، بينما ستكون المباراة القادمة للزمالك ضد المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل بالجولة 31 من البطولة المحلية.





وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات الاثنين في البطولة:-

1- الأهلي 79 نقطة.

2- الزمالك 61 نقطة.

3- بيراميدز 54 نقطة.

4- المقاولون العرب 49 نقطة.

5- سموحة 43 نقطة.

6- انبي 41 نقطة.

7- المقاصة 40 نقطة

8- الاتحاد السكندري 38 نقطة.

9- طلائع الجيش 34 نقطة.

10- نادي أسوان 34 نقطة.

11- الإنتاج الحربي 34 نقطة

12- الإسماعيلي 34 نقطة.

13- المصري 33 نقطة.

14- وادي دجلة 31 نقطة.

15- الجونة 31 نقطة

16- حرس الحدود 30 نقطة.

17- نادي مصر 20 نقطة.

18- طنطا 18 نقطة.



