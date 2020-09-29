تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تخطي ليفربول عقبة آرسنال

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:32 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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حقق فريق ليفربول فوزا عريضا على حساب فريق أرسنال بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

افتتح ألكسندر لاكازيت أهداف المباراة لصالح أرسنال بالدقيقة 25، وتعادل ساديو ماني لليفربول بالدقيقة 28، وأضاف روبرتسون الهدف الثاني بالدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز 2-1.

وفي الشوط الثاني اضاف اللاعب ديوجو جوتا المنتقل حديثا لليفربول الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 88.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلي 9 نقاط ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي متأخرا بفارق الأهداف عن فريق ليستر سيتي متصدر الترتيب، بينما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط بالمركز الخامس.

وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على أرسنال:-
1- ليستر سيتي 9 نقاط
2- ليفربول 9 نقاط
3- إيفرتون 9 نقاط
4- أستون فيلا 6 نقاط
5- أرسنال 6 نقاط
6- كريستال بالاس 6 نقاط
7- ليدز يونايتد 6 نقاط
8- توتنهام 4 نقاط
9- تشيلسي 4 نقاط
10- نيوكاسل يونايتد 4 نقاط
11- وست هام 3 نقاط
12- برايتون ألبيون 3 نقاط
13- مانشستر سيتي 3 نقاط
14- مانشستر يونايتد 3 نقاط
15- ساوثهامبتون 3 نقاط
16- ولفرهامبتون 3 نقاط
17- وست بروميتش 1 نقطة
18- بيرنلي 0 نقاط
19- شيفيلد يونايتد 0 نقاط
20- فولهام 0 نقاط

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