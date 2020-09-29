ميدو: الجونة اكتسب كراهية جمهور نادي الزمالك

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:25 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن موقف فريق الجونة في أعين جماهير نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد المباريات الأخيرة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "نادي الجونة اكتسب كراهية جمهور نادي الزمالك، وكل مشجعين وجماهير الابيض تتمني هبوطهم لدوري القسم الثاني خلال منافسات الموسم الجاري".

وأضاف، " الجونة قدم مباراة كبيرة للغاية أمام نادي الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والزمالك كان من الممكن أن يخرج بنتيجة غير الانتصار لكن الخبرات حسمت المباراة لصالحهم ".

وحقق نادي الزمالك الانتصار علي حساب نادي الجونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ماراثونية في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

أخبار تهمك

ميسي يُكرم لويس سواريز بعد رحيله عن برشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

حسني عبد ربه يهاجم إدارة الأهلي بسبب فايلر

منذ ساعة و نصف

تعليق ناري من إبراهيم سعيد على تولى باتشيكو تدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تسريب موعد زواجهما.. تفاصيل جديدة حول ارتباط حلا شيحة بمعز مسعود

منذ حوالي 5 ساعات

مؤشر جديد يؤكد اقتراب نجم مانشستر سيتي من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يفي بوعده لسواريز

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يكشف سر رحيل فايلر عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة انتقال طارق حامد إلى بيراميدز

منذ ساعة

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:40 م

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

10:53 م

ميدو يكشف سر رحيل فايلر عن الأهلي

01:47 ص

حسني عبد ربه يهاجم إدارة الأهلي بسبب فايلر

02:06 ص

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟