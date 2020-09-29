تعليق ناري من المقاولون العرب على أنباء تدريب عماد النحاس للأهلي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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علق نادي المقاولون العرب بتصريحات نارية على الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة حول احتمالية تولي عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول مهمة تدريب النادي الأهلي.

و‎أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن فريقه يتعرض لحملة بسبب ملف عماد النحاس ورحيله للاهلي مؤكدا انه ذلك يؤثر على اللاعيبن.

‎وقال فتحي في تصريحاته لبرنامج الماتش أن مثل هذه الاخبار تسبب ضغط ولكن بمجهود اللاعبين  واصرارهم قادرين على العودة للانتصارات.

‎وتابع أنه لا يعلم من الذي تسبب في شائعة إصابة طاهر محمد بفيروس كورونا مؤكدا أنه اللاعب سيشارك في مباراة الغد.

‎واختتم أن جميع المسحات الخاصة بلاعبي المقاولون سلبية ولكن هناك بعض المغرضين يريدون تعطيل مسيرة المقاولون الناجحة هذا الموسم.

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