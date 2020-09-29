حسني عبد ربه يهاجم إدارة الأهلي بسبب فايلر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:06 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أبدى حسني عبدربه نجم نادي الإسماعيلي السابق، استيائه من تعامل مجلس إدارة النادي الاهلي في ملف رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق وتأخرهم في حسم موقفه من الرحيل أو البقاء مع النادي.

وقال عبدربه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "مجلس إدارة النادي الاهلي تأخر في ملف حسم مصير رينيه فايلر، وهو ملف في غاية الأهمية في ظل اقتراب موعد مباراة نصف النهائي أمام الوداد البيضاوي المغربي".

وأضاف، " إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي ،ادارت عدد من الملفات بطريقة غير صحيحة خلال الفترة الأخيرة، وابرزها رحيل أحمد فتحي عن الفريق خلال الفترة الماضية".

وواصل،"اتوقع رحيل رينيه فايلر عن الفريق خلال الفترة المقبلة بشكل نهائي، وجلب مدير فني جديد يقود النادي فنيا خلال الفترة القادمة".

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