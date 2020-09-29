اللجنة الأولمبية تصدم مرتضى منصور

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:04 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أطلقت اللجنة الأولمبية تصريحات جديدة مفاجئة عن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأزمته مع اللجنة في الفترة الأخيرة.

وأكد ياسر إدريس، المتحدث بإسم اللجنة الأولمبية، أن اللجنة استقبلت حتى الآن 10 شكاوى منهم 4 من اتحاد الكرة و2 من الأهلي. 

وقال ياسر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "استقبلنا 10 شكاوى منهم 4 اتحاد الكرة واتنين من الأهلي ضد مرتضى منصور".

وتابع: "اللجنة رأت أن الأمر يتطلب احالتها للتحقيق، ولائحة مدونة السلوك موجودة ومعتمدة من 2018 وأمر طبيعي لأن أي حد معرض إن حد يشتكيه".

وأضاف: "العقوبات قد تصل إيقاف ومن الممكن أن لا يتم اتخاذ أي عقوبة، وحديث مرتضى مضبوط بأنه لا يجوز التحقيق معه في النيابة ولكننا يحكمنا ميثاق أولمبي".

واختتم: "ليس لي دور في القرار، الأمر خاص بلجنة الانضباط في مسألة عدم حضوره، لست صاحب قرار لأن التحقيق بيستمع للجانبين المشكو والمشكو في حقه".

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