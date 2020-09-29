ميدو يكشف سر رحيل فايلر عن الأهلي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:47 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن الأسباب التي أدت إلى تفكير رينيه فايلر في الرحيل عن النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة، وعدم استكمال مسيرته مع الفريق.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "عائلة رينيه فايلر هي السبب وراء رحيله عن النادي الاهلي بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، والدليل على ذلك هو وجود عرض رسمي قريب من سويسرا وهو السبب الرئيسي في تفكيره في الرحيل عن القلعة الحمراء".

واضاف، " الأهلي في الوقت الحالي يمر بموقف في غاية الصعوبة في ظل اقتراب الفريق من خوض مباراة نصف النهائي في أمام الوداد البيضاوي في عدم وجود مدير فني للفريق".

وواصل، " المدير الفني الأجنبي يحتاج لمزيد من الوقت من أجل معرفة اللاعبين والتعرف عليهم، وهو مايضع الأهلي في موقف حرج في هذا التوقيت".

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