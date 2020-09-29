بعد لقاءه في قصر البارون.. محمد رمضان يتصدر تريند تويتر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:57 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


حل النجم محمد رمضان، مساء أمس الأثنين، ضيفًا عبر برنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري، من قصر البارون.

وبعد انتهاء الحلقة، تصدر اسم محمد رمضان قوائم التريند عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، وأعرب محبيه عن سعادتهم بهذا اللقاء.

وتحدث رمضان خلال الحلقة، عن استعداده لخوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل من خلال مسلسل موسى، مؤكدًا على أن الدراما به مختلفة كليًا عما سبق.

من جانب آخر، حقق كليب ياحبيبي للفنان محمد رمضان مع المطرب العالمي ميتر جيمس، نجاحًا كبيرا وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصد الكليب أكثر من 18 مليون مشاهدة في وقت قياسي بعد طرحه عبر اليوتيوب بأسبوعين فقط، وتم تصويره في دولة الإمارات العربية، وكان رمضان قد شوق محبيه بمجموعة من الصور من داخل كواليس التصوير خلال الفترة الماضية.

يذكر أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل موسى وذلك بعد نجاح مسلسل البرنس العام الماضي.

أخبار تهمك

ميسي يُكرم لويس سواريز بعد رحيله عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة انتقال طارق حامد إلى بيراميدز

منذ نصف ساعة

تعليق ناري من إبراهيم سعيد على تولى باتشيكو تدريب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تسريب موعد زواجهما.. تفاصيل جديدة حول ارتباط حلا شيحة بمعز مسعود

منذ حوالي 5 ساعات

مؤشر جديد يؤكد اقتراب نجم مانشستر سيتي من برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

حسني عبد ربه يهاجم إدارة الأهلي بسبب فايلر

منذ ساعة و 6 دقيقة

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

ميسي يفي بوعده لسواريز

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يكشف سر رحيل فايلر عن الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:40 م

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

10:53 م

ميدو يكشف سر رحيل فايلر عن الأهلي

01:47 ص

حسني عبد ربه يهاجم إدارة الأهلي بسبب فايلر

02:06 ص

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟