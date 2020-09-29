المنتخب الجزائري يواجه نظيره المكسيكي وديا في لاهاي

أكد اتحاد الكرة الجزائري لكرة القدم اليوم الاثنين ان المنتخب الأول سيلاقي نظيره منتخب المكسيك وديا يوم 13 تشرين أول/أكتوبر المقبل على ملعب " كار جينز ستاديو" بلاهاي في هولندا، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.





وستكون المواجهة هي الثانية بين المنتخبين، حيث تعود الأولى لعام 1985، في الدورة الرباعية الإعدادية لنهائيات كأس العالم 1986 التي أقيمت بالمكسيك، وحينها فاز المنتخب المكسيكي بهدفين دون رد.





وذكر الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين، انه تلقى العديد من الطلبات من مختلف الاتحادات للعب مباريات ودية في أوروبا، لكن اختياره وقع على نيجيريا والمكسيك.





يشار ان الجزائر ستلاقي نيجيريا وديا يوم التاسع من تشرين أول/اكتوبر المقبل على ملعب " جاك ليمانس آرينا" بمدينة سانكت فييت آن درجلان بالنمسا.



