"الدراما عندي زي الدوري".. محمد رمضان ينفي اعتماد أعماله الدرامية على تيمة الانتقام

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته الشديدة بردود فعل الجمهور على مسلسله "البرنس" والذي عرض خلال شهر رمضان المنصرم، وإن الجمهور في كافة أنحاء الوطن العربي.

وأوضح خلال لقاء تلفزيوني بقصر البارون إمبان مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي" اليوم أن الجمهور توحد مع الشخصية التي قدمها في المسلسل من خلال فرحتهم لفرحة البطل وحزنهم لحزنه.

وأضاف رمضان، خ، أنه اعتاد على توحد الجمهور مع الشخصيات التي يقدمها في أعماله الدرامية في مسلسلات ابن حلال والأسطورة وزلزال.

وعما إذا كانت أعماله الفنية تعتمد فقط على تيمة الانتقام وأكد على أنه يقدم أكثر من تيمة في مسلسلاته تجنبًا للمغامرة في الدراما، مضيفا :"ممكن أغامر في السينما، ولكن في الدراما بلعب على المضمون ولا أراهن على تيمة واحدة، وبعتبر الدراما زي الدوري المصري".

أخبار تهمك

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

تسريب موعد زواجهما.. تفاصيل جديدة حول ارتباط حلا شيحة بمعز مسعود

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة انتقال طارق حامد إلى بيراميدز

منذ نصف ساعة

مؤشر جديد يؤكد اقتراب نجم مانشستر سيتي من برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يُكرم لويس سواريز بعد رحيله عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يفي بوعده لسواريز

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يكشف سر رحيل فايلر عن الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

تعليق ناري من إبراهيم سعيد على تولى باتشيكو تدريب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 5 ساعات

حسني عبد ربه يهاجم إدارة الأهلي بسبب فايلر

منذ ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:40 م

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

10:53 م

ميدو يكشف سر رحيل فايلر عن الأهلي

01:47 ص

حسني عبد ربه يهاجم إدارة الأهلي بسبب فايلر

02:06 ص

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟