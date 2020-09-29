عامل متهم بسرقة صيدلية: رئيس المباحث دفع لي ثمن الدواء (فيديو)

قال هاني بسيوني، العامل المتهم بسرقة الدواء من الصيدلية، إن زوجته كان من المفترض أن تلد بعد 15 يومًا، ولكنها وضعت بشكل مفاجئ، فذهب إلى الصيدلية لشراء الدواء اللازم، فوجد ثمنه 215 جنيها، ولم يكن معه سوى 100 جنيه، فعرض هذه الأموال على الصيدلي، وقال له: "خد الـ 100 جنيه دول، وورق التروسكل، وكمان ساعة هجيب لك الفلوس..أنا مراتي بتموت".



وتابع "بسيوني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن الصيدلي سخر منه بعد تحايله عليه، معقبًا: "لما زهقت خالص، خدت العلاج ومشيت، فضربني نجل الصيدلي في قدمي".



ولفت إلى أنه عندما ذهب إلى المستشفى سرد ما حدث على أمن المستشفى، قائلًا: "لو عوزتوني أنا موجود فوق، وفجأة جاء الصيدلي للمستشفى، وهجم علي، فأمسكه أمناء الشرطة.



وأشار إلى أن الصيدلي كذب وقال أنه حصل على علاج بـ400 جنيه، فقام رئيس المباحث بالدفع للصيدلي 400 جنيه، ولم يتم تحرير أي محضر، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء الواقعة زاره رئيس المباحث، معقبًا: "جاب ليا بيبيسيي وأكل، كأنه كان رايح لأخوه، رئيس المباحث تعاطف معي، خاصة أنني كنت مضطر".

