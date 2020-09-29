مرتضي منصور: فتحنا صفحة جديدة مع باتشيكو.. والتصويت كان سريا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:11 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
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‏أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي أن مجلس الإدارة فتح صفحة جديدة مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفارس الأبيض.

أضاف مرتضى منصور: "فتحنا صفحة جديدة مع المدرب البرتغالي باتشيكو"، ووجه رئيس النادي رسالة للمدرب قائلاً: "لما اخترناك واحد المساعدين الذين عملوا مع فيريرا جاء بثقة في الجهاز الفني جميعاً". 

وشدد رئيس الزمالك: "لم نستعجل نهائياً في الإعلان عن توليك المسئولية والتصويت كان سرياً بين أعضاء اللجنة، كما أن التصويت جاء بالإجماع لتولي مهام المدير الفني للزمالك". 

وقال رئيس الزمالك: "أهلاً بيك في مصر والفارق بين 2014 و2020 هو وجود كوكبة من اللاعبين المصريين والعرب، كما أن الغالبية العظمى من النقاد والمحللين والرياضيين رحبوا باختيار باتشيكو".

 وتحدث مرتضى منصور عن أن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين من وجميعهم دوليين، وكل لاعبي الفريق حصلوا على مستحقاتهم المالية ولا يوجد مشكلات معهم وألمح الى أن الزمالك فريق كبير وحقق العديد من البطولات خلال السنوات الماضية 

واختتم رئيس نادي الزمالك: "أشكر باتشيكو على الموافقة لاستمرار عمرو عبد السلام مدرب الحراس في الجهاز الفني"،

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