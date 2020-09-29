شاهد.. "عبدالعال": "أبلكيشن" الأرصاد على الهواتف المحمولة غير دقيق

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن التطبيقات المتواجدة على الهواتف الخاص بدرجات الحرارة ليس دقيقًا، على عكس تطبيق هيئة الأرصاد الجوية الذي يكون وفقًا لتعليمات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لكل الدول.



وأضاف "عبدالعال"، خلال حواره مع برنامج "رأي عام"، على فضائية "تين"، أن درجات الحرارة في ترمومتر السيارات لا يكون دقيقًا أيضًا.



وأشار رئيس هيئة الأرصاد السابق، إلى أن هيئة الأرصاد الجوية هي الجهة الوحيدة التي تقول الحقيقة الصادقة بنسبة 100%.









أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.



- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.



طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية.



- طقس لطيف على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.



