أحمد عبدالعال: فصل الخريف أجمل فصول العام وليس "الربيع"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن فصل الخريف أجمل فصول السنة من الناحية المناخية وليس فصل الربيع.

وأضاف "عبدالعال"، خلال حواره مع برنامج "رأي عام"، على فضائية "تين"، أن نسب الرطوبة المرتفعة تشعرنا بارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن درجة الحرارة لم تزيد في القاهرة عن 36 درجة هذا العام، ولكن نسب الرطوبة كانت مرتفعة.

ولفت رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إلى أن السيول في مصر خريفية وليست شتوية، مشيرًا إلى أن هيئة الأرصاد ترسل بيانات بمواعيد السيول للجهات المعنية للاستعداد لها.

هذا، وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.
- نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمي 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمي 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمي 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمي 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمي 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 42 درجة والصغرى 28 درجة، وسانت كاترين العظمي 32 درجة والصغرى 16 درجة.

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الطقس الربيع الخريف الأرصاد

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