وزيرة الصحة تعلن مفاجأة عن المعامل المركزية للوزارة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:16 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنهم يعملون بقوة وعلى مختلف الأصعدة لمواجهة أي تداعيات محتملة لموجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أن مبادرات الصحة العامة تعد إحدى الأليات التي تجعل المواطن أكثر قدرة على مواجهة فيروس كورونا.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مبادرة متابعة الأمراض المزمنة منتشرة في أكثر من مركز ومنطقة حيث يوقعون الكشف على نحو من 350 ألف إلى 400 ألف حالة يوميا ضمن المبادرة.

وأعلنت وزيرة الصحة، أنه تم اعتماد المعامل المركزية لوزارة الصحة كأول معمل في إقليم شرق المتوسط معتمد لتحليل فيروس كورونا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 506 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 102955 حالة من ضمنهم 95586 حالة تم شفاؤها، و5901 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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