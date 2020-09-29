أول تعليق من ارتيتا بعد خسارة أرسنال أمام ليفربول بثلاثية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
Advertisements
تفاجئ الاسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني لنادي أرسنال بمستوي نادي ليفربول والخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وقال ميكيل أرتيتا: "الأنفيلد ملعب يصعب اللعب عليه. كان علينا التعامل مع بعض المواقف بشكل أفضل واستقبالنا لهدف التعادل سريعًا لم يجعل مهمتنا سهلة." 

واضاف:"إذا نجحت في تجاوز الضغط الذي يمارسونه عليك فسوف تصطدم بڤان دايك والذي بدوره سيقوم بإرسال كرة طويلة لصلاح ليخرجوا من ضغطنا. هذه هي الجودة التي نتحدث عنها."

يذكر أن هذه هي الخسارة الأولي للجانرز فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " هذا الموسم.

أخبار تهمك

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مؤشر جديد يؤكد اقتراب نجم مانشستر سيتي من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من ارتيتا بعد خسارة أرسنال أمام ليفربول بثلاثية

منذ أقل من ساعة

ميسي يفي بوعده لسواريز

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يُفضل المدرسة الألمانية لخلافة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الزمالك يرفض اللعب في فترة التوقف الدولي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تعليق ناري من إبراهيم سعيد على تولى باتشيكو تدريب الزمالك

منذ ساعة و نصف

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تسريب موعد زواجهما.. تفاصيل جديدة حول ارتباط حلا شيحة بمعز مسعود

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:40 م

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

10:53 م

مؤشر جديد يؤكد اقتراب نجم مانشستر سيتي من برشلونة

12:03 ص

تعليق ناري من إبراهيم سعيد على تولى باتشيكو تدريب الزمالك

12:08 ص

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟