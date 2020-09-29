محافظ كفر الشيخ: بحيرة البرلس أقل البحيرات تعديات

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن التعديات على بحيرة البرلس ليست كثيفة عن مثيلتها في باقي البحيرات ولاسيما بحيرة المنزلة على سبيل المثال.



وأضاف "نور الدين" في لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك حملات مستمرة مع مديرية كفر الشيخ لإزالة أي تعديات على شاطئ البحيرة أو فيه تجاويف المياه.



وفي سياق إزالة التعديات أشار إلى أن هناك إقبال كبير على طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة ولاسيما بعد تخفيض سعر المتر من 25 إلى 40%.



وأوضح أن 32% من إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية يأتي من محافظة كفر الشيخ، يليه إنتاج البنجر وبعدها صناعة الصيد، لافتًا إلى أنه تم إنشاء فصول للاستزراع السمكي في 7 مدارس فنية بالمحافظة.



ولفت محافظ كفر الشيخ إلى أن الطقس بالمحافظة سيء، مستطردًا "لا تستطيع المحافظة تحمل ضغوط الأمطار من 6 إلى 8 ساعات متواصلة".



واستطرد "تعاني سنويا من رصف الطرق، ولكن مؤخرًا سيكون هناك رصف للعديد من الطرق الرئيسية بمواصفات جيدة وتشكيل لجان لمراقبة عملية الرصف من الجامعة وهيئة الطرق لخدمة كثافة التجمعات السكانية".



وفي تصريحات سابقة أكد اللواء جمال نور الدين، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يُعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين، بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها قبل الفترة المحددة في 30 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.



وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.



وأشار، إلى استمرار العمل بالمواقع الخدمية والجهات الـ 3 بمحافظة كفر الشيخ " المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و88 مدرسة، والخدمة الإلكترونية عبر موقع " محليات "، طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية، لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتي تلقت حتى الآن تقدم 53 ألف و721 طلب تصالح.