شاهد.. لقطات حصرية من داخل قصر البارون بعد ترميمه

عرض برنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" لقطات من داخل قصر البارون بعد ترميم بتكلفة وصلت إلى 175 مليون جنيه.





من جانبها قالت بسمة سليم، المشرف العام على قصر البارون، إن عملية ترميم القصر تكلفت 175 مليون جنيه، مشيرة إلى أن هناك إقبال كبير من المصريين لزيارة القصر.



وأضافت "بسمة" في لقائها ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "بسبب أزمة كورونا نقوم كل ساعة بالسماح لـ100 زائر بالدخول، والإقبال كبير وغير متوقع".



وتابعت المشرف العام على قصر البارون: "القصر كان مهجور لأكثر من 50 عامًا، ولم يتم ترميمه منذ إنشائه قبل 100 عام، وكان من أوائل القصور التي بنيت بالخرسانة المسلحة ولذلك تسبب المياه في إتلاف عدد كبير من أسقفه".



واستطردت: "كان أصحب جزء في ترميمه هو المياه التي أتلفت عدد كبيره من أسقفه، فكان لابد من تفكيكها وترميمها وإعادتها مرة أخرى، أما بالنسبة للتماثيل فكان يتم ترميمها عن طريق الاستنبات".



وأوضحت: "هناك بعض التماثيل السينيه بإمضاء من بعض الفنانين العالمين لم يتم ترميمها وتم الاكتفاء بتنظيفها فقط، وتركها على حالها لأنه كان يصعب ترميمها وهي بإمضاء فنان عالمي وكبير".





مد فترة زيارة قصر البارون



وقرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مد مواعيد فتح زيارة القصر لرغبة عدد كبير زيارة القصر، لتكون المواعيد من الساعة التاسعة صباحًا وحتي السادسة مساءً بدلًا من الرابعة مساءً، إضافة إلى إصدار ٩٠٠ تذكرة فقط يوميًا كحد أقصى حتي منتصف يوليو الجاري بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة.



علي أن يتم تخفيض عدد التذاكر المباعة إلي ٧٠٠ تذكرة يوميًا كحد اقصي بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة، وذلك بعد منتصف يوليو الجاري بعد تطبيق مواعيد الفتح المعتادة من ٩ صباحا وحتي ٤ مساء.



ويضم القصر لوحات إرشادية هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة، بالإضافة إلى تلك اللوحات الخاصة باشتراطات السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة والتي يجب أن يتبعها الزائرين والسائحين خلال جولتهم داخل القصر، والبوابات الإلكترونية ونظام تأمين إلكتروني شامل ونظم إضاءة الخاصة بالعرض، وشاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صورا وأفلام وثائقية عن أعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي في ذلك الوقت.