موقع إنجليزي يشيد بأداء محمد صلاح أمام أرسنال

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:09 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
Advertisements
أشاد موقع انفيلد الإنجليزي بلاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق بعد أدائه الرائع أمام أرسنال بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الموقع الإنجليزي:"يا له من عرض للقوة والسرعة لتحقيق الفوز محمد صلاح كان هادئ بعض الشيء علي فترات، لكنه كان دائمًا المنفذ بعد التحولات وساعد في الدفاع في نصف الريدز مرة أو مرتين أيضًا، من حيث الضغط ، سيكون من المثير للاهتمام معرفة أنه قد غطى المزيد من المساحات أثناء القيام بذلك أو القيام بالجري عندما  استحوذ الريدز على الكرة.

وأضاف:" لقد سرق من جوتا فرصة هدف في وقت متأخر ولكن لحسن الحظ لم يكن ذلك مكلفًا حيث سجل الصبي الجديد بعد دقائق أمام أرسنال".

يذكر أن ليفربول حقق فوزا كبيرا على أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

أخبار تهمك

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ أقل من ساعتين

ميسي يفي بوعده لسواريز

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يرفض اللعب في فترة التوقف الدولي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 16 دقيقة

ضربة موجعة لزيدان قبل موقعة بلد الوليد

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تسريب موعد زواجهما.. تفاصيل جديدة حول ارتباط حلا شيحة بمعز مسعود

منذ أقل من ساعتين

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:40 م

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

10:53 م

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

08:30 م

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

09:02 م

تسريب موعد زواجهما.. تفاصيل جديدة حول ارتباط حلا شيحة بمعز مسعود

10:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟