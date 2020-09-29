تعليق ناري من إبراهيم سعيد على تولى باتشيكو تدريب الزمالك

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء، سيكون أمام مهمة صعبة خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "رغم تحفظي على تعاقد الزمالك مع باتشيكو ولكن يُحسب له قبول المهمة فى هذا التوقيت الصعب للغاية بسبب المباريات الهامة فى الفترة المقبلة بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "أتمني أن يكون باتشيكو على قدر المسئولية، ويستطيع معالجة الأخطاء الدفاعية التى ظهرت خلال المباريات الأخيرة وخاصة فى مباراة الجونة، وهذه الأخطاء لا يجب أن تكون على الإطلاق أمام الرجاء المغربي".

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