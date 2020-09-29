بعد تولي باتشيكو.. طارق يحيى يشكر الزمالك

قدم طارق يحيي المدير الفني السابق للفريق الأول بنادي الزمالك الشكر لمجلس إدارة النادي والجماهير على الثقة والمساندة خلال تجربته القصيرة التي دامت 10 أيام.





أكد يحيي: "أشكر جمهور النادي على المساندة غير الطبيعية في العشرة أيام التي توليت فيهم المسئولية ومجلس الإدارة بالكامل".





أضاف طارق يحيي: "لن أبخل بإسمي وتاريخي على المكان الذي صنعني وهو نادي الزمالك، كما أنني مصدوم مما حدث من لاعبي الجونة عقب مباراة أمس .





وأكد يحيى أنه استبدل أشرف بن شرقي للحفاظ عليه من الاجهاد وقدم الاعتذار قبل الجلوس على دكة البدلاء".





وواصل: " تلقيت اتصالا من وكيل بن شرقي للاعتذار عن اعتراض اللاعب لكنني أكدت له أنه مثل ابني ولم يحدث شيء".





واستطرد طارق يحيي: "الأهداف التي تلقاها الزمالك من الجونة ليست بسبب التغييرات التي قمت بها لكنها جاءت من كرات ثابتة وأن عبد الله جمعه أقسم أن ضربة الجزاء صحيحة وأنه تعرض للتلامس مع مدافع الجونة".











