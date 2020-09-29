متحدث الوزراء: مبادرات دفع رسوم التصالح بدلا من غير القادرين مطلوبة ومحمودة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن صدى المبادرة الاجتماعية، لمساعدة المواطنين الغير قادرين، على دفع رسوم التصالح على مخالفات البناء، جيد للغاية، وما زلنا نطمع في المزيد، مشيرًا إلى أن الدور المجتمعي محمود ومطلوب لحل المشاكل الاجتماعية.



وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن هناك حماس من بعض رجال الأعمال وبعض الجمعيات للمشاركة في هذه المبادرة، معقبًا: "قريت في الصحف الكثير من أسماء رجال الأعمال، والجمعيات الأهلية عن مشاركتها في هذه المبادرة".



وكان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء بالانتهاء من وضع اشتراطات البناء وإعلانها على المواطنين في أقرب وقت.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، أمس الأحد، "الدنيا واقفة، وده مش من المصلحة".



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.. وفيما يلي أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:

- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.

- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.

- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.

- المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.

- المشروع يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.

- يعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

- المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.

- يعتمد المجمع في مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.

