مؤشر جديد يؤكد اقتراب نجم مانشستر سيتي من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يقترب من التعاقد مع الإسباني الشاب إيريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.





وتعاقد نادي مانشستر سيتي مع البرتغالي روبن دياز من بنفيكا البرتغالي مما جعل جارسيا يقترب من صفوف برشلونة.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه في ظل تواجد الثلاثي إيمريك لابورت وناثان آكي وجون ستونز في صفوف مانشستر سيتي فإن جارسيا من الصعب أن يلعب بإستمرار مع السيتزنز في الفترة المقبلة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جارسيا كان قد رفض تجديد عقده مع المان سيتي الذي ينتهي في الصيف المقبل وذلك من أجل العودة إلى ناديه السابق برشلونة.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن صفقة دياز جعلت جارسيا يقترب من العودة إلى برشلونة قي الصيف الحالي خاصة أن النادي الكتالوني بحاجة ماسة للتعاقد مع قلب دفاع جديد.