محمد رمضان: مسلسل "البرنس" حقق نجاحًا كبيرًا.. وجزء كبير منه مستوحى من قصة حقيقية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل البرنس، والذي شارك به في السباق الرمضاني المنصرم.

وأضاف رمضان خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء دي إم سي" من قصر البارون إمبان على شاشة "دي إم سي" اليوم الإثنين قائلًا: كلنا كنا بنسعى جاهدين لكل هذا التفوق، وكنا نحرص على ألا يقل نجاح البرنس عن الأسطورة وهو آخر عمل درامي جمعني بالمخرج محمد سامي.

وتابع رمضان أن البرنس حظي بنجاح كبير جدا فاق التوقعات ولولا أزمة فيروس كورونا لازدحمت المقاهي بالمتابعين خلال الشهر الكريم مثلما حدث في الأسطورة.

وكشف محمد رمضان لأول مرة عن أن البرنس يوجد به جزء كبير مستوحى من قصة حقيقية تم إرسالها إلى بريد الأهرام، حول النزاع على الميراث.

من جانب آخر، حقق كليب ياحبيبي للفنان محمد رمضان مع المطرب العالمي ميتر جيمس، نجاحًا كبيرا وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصد الكليب أكثر من 18 مليون مشاهدة في وقت قياسي بعد طرحه عبر اليوتيوب بأسبوعين فقط، وتم تصويره في دولة الإمارات العربية، وكان رمضان قد شوق محبيه بمجموعة من الصور من داخل كواليس التصوير خلال الفترة الماضية.

يذكر أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل موسى وذلك بعد نجاح مسلسل البرنس العام الماضي، كما يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "دبابة".

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