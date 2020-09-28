الخطيب يُفضل المدرسة الألمانية لخلافة فايلر في الأهلي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخطط مسؤولو النادي الأهلي، للتعاقد مع مدير فني من العيار الثقيل لخلافة المدرب السويسري رنيه فايلر الذي اقترب من الرحيل عن قلعة مختار التتش مطلع أكتوبر المقبل.

الخطيب يطلب التفاوض مع مدربين ألمان 

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، أن محمود الخطيب اقترح الاستعانة بمدرب ينتمى للمدرسة الألمانية، على أن يتم تعيين هانى رمزى، ضمن الجهاز المعاون.

وأوضحت المصادر أن الخطيب أكد أن المدرسة الألمانية تتناسب بشكل كبير مع الأهلي من خلال الالتزام والانضباط داخل وخارج الملعب.

ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة الأهلى الموقف النهائى للسويسرى رينيه فايلر مع الفريق سواء بالرحيل أو الاستمرار يوم الخميس المقبل.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت رحيل المدرب السويسري رنيه فايلر عن النادي الأهلي، صوب الدوري البلجيكي.

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