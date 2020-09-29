السكك الحديدية: لا رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات (فيديو)

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية إنه لم يتحدث عن فرض رسوم تتعلق بالمتعلقات الشخصية للركاب مثل "الشنط" وما يحمله الراكب بصورة عادية في القطارات.



وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، المتعلقات الشخصية للركاب أيا كان وزنها لا يوجد رسوم عليها ولن يستطيع احد فرض رسوم عليها وأن تصريح له اليوم فيما يخص المتعلقات الأخرى تم تفسيره بصورة خاطئة أن المقصود بالرسوم هي المتعلقات ذات الطابع التجاري والتي يتم حملها في أجولة مثلا ويتم تحصيل رسوم عليها حسب وزنها.



وتابع أن البضائع التجارية تؤثر على راحة الركاب أيضا خاصة أنها حمولات كبيرة والرسوم تبدأ على من يتجاوز وزنه 12 كيلو بداية من 20 جنيه مشيرا إلى أن قرار الرسوم على الطرود قديم جدا وموجود منذ 50 عاما وأن مسئول القطار سيقوم بوضع الطرود في أماكن مخصصة وسيتم حساب رسومها عن طريق الوزن والمساحة والمسافة.

