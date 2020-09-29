رئيس جامعة كفر الشيخ: استحداث كلية علوم الثروة السمكية استجابة لسوق العمل

قال عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه تم استحداث كلية علوم الثروة السمكية والمصايد استجابة لسوق العمل، مشيرًا إلى أنها تعتبر من الكليات الفريدة على مستوى الجمهورية.



وأضاف "دسوقي" خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه تم استثمار أكثر من 2 مليار جنيه خلال 6 سنوات في إنشاء كليات جديدة.



وأكد، أن التعليم العالي والبحث العلمي شهد طفرة بالتصنيف العالمي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه تم اعتماد خطة التعليم الهجين في العام الدراسي الجديد لتقليل الكثافات.



وأشار، إلى أن جامعة كفر الشيخ بادرت بإنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعي في الجمهورية، موضحًا أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي مع جامعات صينية ويابانية.



وحول التعامل مع أزمة فيروس كورونا بالمحافظة أوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن أطباء الجامعة كانوا باكورة العمل بمستشفى العزل في ظل هذه الجائحة.



وكان عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات.



وناقش رئيس الجامعة مع عمداء الكليات سرعة تعديل اللوائح مما يتوافق مع تطبيق نظام التعليم الهجين وخطة الكليات للتعليم الهجين في موعد غايته أول سبتمبر المقبل.



ووجه دسوقي الشكر للعمداء على اتخاذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل وأثناء الامتحانات، كما وجه التحية والتقدير لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة التمريض والإداريين في المستشفيات الجامعية على الدور الذي يقومون به خلال هذه الفترة الاستثنائية.



كما وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من نتائج الفرق النهائية والتراكمي لاعتمادها في مجلس الجامعة القادم، كما وجه بالاستعداد للعام الدراسي الجديد ومتابعة جميع أعمال الصيانة وتجهيز المعامل والمدرجات ومتابعة جميع الأعمال الإدارية الخاصة بالكليات وسرعة إنجاز المطلوب ومتابعة حضور وانصراف الجهاز الإداري ومتابعة أعمال الجودة في كل الأقسام والكليات والمشروعات الممولة من وزارة التعليم العالي والمشروعات البحثية واستكمال البيانات الخاصة بمواقع الكليات باللغة العربية والانجليزية وموقف التقرير السنوي للكليات وتشجيع التقدم للحصول على المشروعات البحثية المحلية والدولية.



وشدد رئيس الجامعة على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتطهير والتعقيم والتباعد فى امتحانات الدراسات العليا وغيرها من الفاعليات الجامعية.



كما أكد علي ضرورة تشجيع النشر العلمي الدولي في دوريات ذات معامل تأثير دولي والاهتمام بتطوير الدراسات العليا والنشر الدولي للأبحاث العلمية وتحفيز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحثهم على ذلك، لافتًا إلى أن النشر الدولي له أهمية كبرى حيث أصبح ركيزة أساسية وعامل من أهم أسس تصنيف الجامعات عالميًا وهو ما تحرص عليه إدارة الجامعة.