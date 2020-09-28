التجارة تعلن 3 شروط لإصدار تصريح سفر للخارج للفئات المستثناة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:38 م
وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة التجارة السعودية اليوم الاثنين، شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر للخارج، لمن لديهم صفات وظيفية في شركات ومؤسسات تجارية خارج المملكة.

 

وبينت الوزارة، وفقاً لما نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن هناك 3 شروط للحصول على تصريح السفر؛ أبرزها إثبات الصفة الوظيفية في المنشأة التجارية خلال المملكة.

 

وأشارت إلى أنه إذا كان صاحب الطلب مقيم في دولة المنشأة فيجب عليه تقديم وثيقة تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول، إضافة إلى بطاقة إقامة أو ما في حكمها (دائمة أو شبه دائمة) في دولة المنشأة، وأخيراً إلى كان مقدم الطلب سيصطحب عائلته من الدرجة الأولى يجب عليه تقديم بطاقة العائلة أو ما يثبت صلة القرابة.

 

ونوهت الوزارة، إلى أنه لن يتم النظر إلا في الطلبات التي تقدم عن طريق منصة "أبشر" فقط.

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